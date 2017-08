Die US-Bank JPMorgan hat Beiersdorf nach vorgelegten Zahlen von europäischen Konsumgüterkonzernen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die Branche habe ein durchwachsenes erstes Halbjahr hinter sich, weshalb sie ihre Gewinnschätzungen gesenkt habe, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer Sektorstudie vom Dienstag. Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte bevorzuge sie L'Oreal, Essity und Unilever, während sie bei Beiersdorf vorsichtig bleibe. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen durch das Management entwickle sich das Wachstum von Beiersdorfs Kosmetikgeschäft in der Branche mit am schlechtesten./gl/ck Datum der Analyse: 08.08.2017

