Lieber Leser,

während sich der Markt - in Form des TecDAX - am Montag insgesamt auf der Stelle bewegte, ging es für ein TecDAX-Mitglied gleichwohl hoch hinaus. Die Papiere des Hamburger Biotechunternehmens Evotec schossen regelrecht in die Höhe und beendeten den Handel mit einem Kursplus von gut 9 Prozent. Grund genug, sich einmal genauer anzuschauen, was genau hinter dieser neuerlichen Kaufwelle steckt, da die Aktie in den vergangenen Wochen - nach einer langwierigen Kursrallye - ja ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...