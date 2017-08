New York - Beiersdorf-Aktienanalyse von Analystin Celine Pannuti von J.P. Morgan: Celine Pannuti, Analystin von J.P. Morgan, rät in einer aktuellen Sektorstudie weiterhin zum Verkauf der Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) Die europäische Konsumgüterbranche habe ein durchwachsenes erstes Halbjahr hinter sich, weshalb sie ihre Gewinnschätzungen reduziert habe, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie.

Den vollständigen Artikel lesen ...