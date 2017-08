Noch ist die Zinswende nicht da, aber was wäre wenn? Müssten wir massive Kursverluste an den Aktienmärkte befürchten? Ist es jetzt schon Zeit Kursgewinne in Anleihen zu realisieren? Aktuelle Einschätzungen zur Entwicklung am Anleihenmarkt von Dr. Mirko Häcker, Wolff & Häcker Finanzconsulting AG.