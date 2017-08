Iamgold Corporation ISIN CA4509131088 ist ein mittelständisches Bergbauunternehmen mit vier operierenden Goldminen auf drei Kontinenten. Eine solide Basis von strategischen Vermögenswerten in Nord- und Südamerika und Westafrika wird durch Entwicklungs- und Explorationsprojekte sowie eine fortlaufende Bewertung von akquisiten Akquisitionsmöglichkeiten ergänzt. IAMGOLD ist in einer starken finanziellen Position mit umfangreichem Management und operativem Know-how.Iamgold hat vier operierende Goldminen, darunter auch unsere Joint Ventures in Mali. Gemeinsam werden sie voraussichtlich im Jahr 2017 zwischen 845.000 und 885.000 Unzen Gold produzieren. Unsere Selektivität in dem, wo wir operieren, ermöglicht es dem Management, auf unseren Standorten sinnvolle Zeit zu verbringen - mit Mitarbeitern, Gemeinden und Gastgebern zusammenzuarbeiten. Unser Ansatz, Geschäfte zu machen...

