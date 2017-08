Leipzig (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Entertainer Florian Silbereisen und seine KLUBBB3-Kollegen Jan Smit und Christoff präsentieren die große TV-Strandparty mit vielen Schlagerstars auf Mallorca am 12. August 2017, 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen.



Vor der eindrucksvollen Kulisse der Hafenstadt Palma de Mallorca feiern Florian Silbereisen und seine Bandkollegen Jan Smit und Christoff mit "Schlager am Meer" eine echte Schlagerparty mit Sonne, Strand, Meer und Urlaubsfeeling inklusive.



Die Zuschauer erwartet nicht nur eine Party mit jeder Menge Sommer-Hits zum Mitfeiern, sie können sich auch auf ereignisreiche Erlebnisse ihrer Schlagerstars beim Erkunden der größten Insel Spaniens freuen: Maite Kelly besucht eine mallorquinische Finca, Beatrice Egli wird die Insel auf sportliche Art von oben besichtigen und die Höhner stürzen sich am Strand in die Wellen des Mittelmeers.



Mit dabei sind: Alvaro Soler, Anna-Maria Zimmermann, Beatrice Egli, Ben Zucker, die Höhner, Jörn Schlönvoigt, Jürgen Drews, Mickie Krause, Nicole, Olaf, der Flipper, die Olsen Brothers, Oonagh, Semino Rossi sowie Simone und Charly Brunner.



OTS: MDR Mitteldeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7880 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7880.rss2



Pressekontakt: MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32; E-Mail: presse@mdr.de; Twitter: @MDRpresse