Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Dienstag nach oben. Zwei Themen bestimmten den Handelsverlauf: Zum einen gab der Euro zum Dollar am Nachmittag nach guten Daten vom US-Arbeitsmarkt deutlich auf 1,1740 Dollar nach und löste so Käufe in den Blue-Chips aus. Zum anderen sorgte die Berichtssaison für teils deutliche Kursbewegungen. Auch wenn es momentan viele spannende Themen gibt, ist das Handelsvolumen aufgrund der Sommerferien vergleichsweise dünn. Der DAX schloss nach einer Schlussrally von 100 Punkten 0,3 Prozent höher bei 12.292.

Deutsche Post liefert solide Zahlen

Die Deutsche Post (plus 1,3 Prozent) steigerte im zweiten Quartal das operative Ergebnis überproportional zum Umsatz. Wachstumstreiber blieb vor allem das internationale Paket- und eCommerce- sowie das globale Express-Geschäft. Gut kam auch die nach oben präzisierte Gewinnprognose von Uniper (plus 3,4 Prozent) an. Die Dividende wird in der Folge um 25 Prozent erhöht statt lediglich um 15 Prozent. Positiv stellten die Analysten der UBS heraus, dass das bereinigte EBIT bereits zum Ende des ersten Halbjahres die Prognosespanne des Unternehmens für das Gesamtjahr erreicht habe. Heidelbergcement schlossen 1,4 Prozent leichter, nachdem die Tochtergesellschaft Italcementi eine Strafe der italienischen Kartellbehörde von 84 Millionen Euro zahlen soll.

Siltronic brechen ein

Für einen kräftigen Kurseinbruch bei Siltronic um knapp 9 Prozent sorgte das mögliche Ende der "Goldilocks"-Phase für das Unternehmen. So plant der Siltronics-Konkurrent Sumco Corp eine Kapazitätserweiterungen, das Unternehmen will die Produktion ausbauen und investiert dazu fast 340 Millionen Euro. Durch die bei Finanzleuten als "Capex" gefürchteten Investitionen dürften die Margen sinken und damit das Momentum des Gewinnwachstums nachlassen. "Die Sorge, dass das als nächstes bei Siltronic ansteht, könnte eine Investmentstory zum Ende bringen", so ein anderer Händler.

Delivery Hero sprangen um 5,2 Prozent nach oben. Für die Aktie hagelte es Kaufempfehlungen von Analysten, nachdem die Schweigeperiode sechs Wochen nach dem Börsengang ausgelaufen ist. Epigenomics stürzten dagegen um über 15 Prozent ab. Das Biotechunternehmen hat wegen hoher Verluste die Hälfte des Grundkapitals verloren.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 71,2 (Vortag: 68,1) Millionen Aktien im Wert von rund 2,75 (Vortag: 2,69) Milliarden Euro. Es gab 20 Kursgewinner, neun -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.292,05 +0,28% +7,06% DAX-Future 12.287,50 +0,36% +7,38% XDAX 12.294,95 +0,38% +7,41% MDAX 25.152,41 +0,13% +13,36% TecDAX 2.284,41 -0,05% +26,09% SDAX 11.374,92 +0,01% +19,49% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,10 -16 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2017 11:54 ET (15:54 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.