DGAP-Ad-hoc: SGL CARBON SE / Schlagwort(e): Verkauf SGL CARBON SE: SGL Group unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf des Geschäfts mit Kathoden, Hochofenauskleidungen und Kohlenstoffelektroden (CFL/CE) an Triton 08.08.2017 / 18:27 CET/CEST

* Unternehmenswert in Höhe von 250 Millionen Euro vereinbart - voraussichtlicher Mittelzufluss von mehr als 230 Millionen Euro * Closing im vierten Quartal 2017 erwartet

Wiesbaden, 8. August 2017. Die SGL Carbon Holdings BV, eine Tochtergesellschaft der SGL Carbon SE, hat heute eine Vereinbarung zum Verkauf des Geschäfts der SGL Group mit Kathoden, Hochofenauskleidungen und Kohlenstoffelektroden (CFL/CE) an von Triton beratene Fonds ("Triton") unterzeichnet. Unter Herausrechnung von liquiden Mitteln und Schulden haben sich beide Vertragsparteien auf einen Unternehmenswert (Enterprise Value) von 250 Millionen Euro geeinigt. Nach Abzug von üblichen schuldähnlichen Verpflichtungen, vor allem Rückstellungen für Pensionslasten, sowie anderen marktüblichen Anpassungen, ergibt sich für die SGL Group ein Mittelzufluss von mehr als 230 Millionen Euro. Der endgültige Verkaufserlös wird auf Basis der zum Zeitpunkt des Closings aufzustellenden Bilanz festgesetzt. Die Transaktion unterliegt den üblichen Vollzugsbedingungen, insbesondere der Zustimmung der Kartellbehörden. Das Closing wird für das vierte Quartal 2017 erwartet.

Die Triton Fonds investieren in mittelständische Unternehmen mit Sitz in Europa und unterstützen deren positive Entwicklung. Dabei konzentrieren sie sich auf Unternehmen in den Bereichen Industrie, Dienstleistungen und Konsumgüter/Gesundheitswesen. Momentan befinden sich 31 Unternehmen mit einem Umsatz von insgesamt rund 14,4 Mrd. Euro und rund 89.000 Mitarbeitern im Portfolio von Triton.

Mit dem Closing gehen rund 30 Mitarbeiter in Deutschland und rund 600 Mitarbeiter in Polen, die an zwei Produktionsstätten in Nowy Sacz und Raciborz beschäftigt sind, von der SGL Group auf den neuen Eigentümer über.

Der Verkauf führt im laufenden Geschäftsjahr der SGL Group zu einem Buchgewinn von rund 130 Millionen Euro.

Wie bereits ausgeführt, werden die Erlöse zur Schuldentilgung verwendet.

Sprache: Deutsch Unternehmen: SGL CARBON SE Söhnleinstraße 8 65201 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0)611 6029 - 0 Fax: +49 (0)611 6029 - 101

E-Mail: investor-relations@sglgroup.com

Internet: www.sglgroup.de ISIN: DE0007235301 WKN: 723530 Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

