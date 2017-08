The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.08.2017



ISIN Name



SG1U88935523 RICKMERS MARITIME

USU34579AD16

USY8564WAC74

US2927641074 ENERNOC INC. DL-,001

US3144621022 FEMALE HEALTH CO. DL-,01

US64126X2018 NEUSTAR INC. CL.A DL-,001

US97382D1054 WINDTREE THERAP. DL-,001