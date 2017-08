Kleines UnternehmensprofilDie Siltronic AG aus München gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Wafern aus Reinstsilizium. Diese stellen die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronikbranche dar. So ist Siltronic bspw. der weltweit drittgrößte Produzent von Wafern für die Halbleiterindustrie. Die Gesellschaft verfügt dabei über zwei Fabriken in Deutschland, in Burghausen sowie in Freiberg. Darüber hinaus wird jedoch auch in Asien und den USA produziert. Die Wafer von Siltronic weisen dabei Durchmesser von bis zu 300mm auf.Kurze UnternehmenshistorieDie heutige Siltronic AG entstand im Jahr 1968 als Wacker-Chemitronic GmbH in Burghausen. Wie der Name schon andeutet, gehörte die schließlich im Jahr 1994 in Wacker Siltronic GmbH umfirmierte Gesellschaft zum Wacker Chemie-Konzern. 1996 wurde die Wacker Siltronic GmbH zu einer Aktiengesellschaft (AG), die dann 2004 nochmals in die heutige Siltronic AG umfirmiert wur...

Den vollständigen Artikel lesen ...