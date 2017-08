NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat der Wall Street am Dienstag in die Rekordsuppe gespuckt. Kurz nach einer indirekten Gewaltandrohung gegen Nordkorea rutschten die US-Aktienindizes ins Minus. Zuvor hatte der Dow Jones Industrial zum zehnten Mal in Folge ein Allzeithoch erklommen. Auch der S&P 500 war auf einen Rekordstand geklettert.

Zum Handelsschluss verlor der Dow 0,15 Prozent auf 22 085,34 Punkte, nachdem er zuvor bei 22 179,11 Punkten den bislang höchsten Wert seiner Geschichte erreicht hatte. Der S&P 500 gab um 0,24 Prozent auf 2474,92 Punkte nach. Sein Rekordhoch liegt nun bei 2490,87 Punkten. Für den Nasdaq-Auswahlindex 100 ging es um 0,14 Prozent auf 5926,35 Punkte nach unten./la/he

