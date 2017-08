Andersen Global kündigt im Rahmen eines Kooperationsabkommens mit Branco Consultores, einer Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei, eine Präsenz in Rio de Janeiro, Brasilien an. Der Zusatz von Branco Consultores zeigt die wachsende Präsenz von Andersen in Lateinamerika. Andersen Global hat eine bestehende Präsenz in São Paulo und Campinas durch Andersen Tax in Brasilien, ein Mitgliedsunternehmen, das im August 2015 beigetreten ist.

Das Team von Branco Consultores wird von Rubens Branco geleitet, der 2001 das Unternehmen gründete. "Unser Ziel ist es, unseren Kunden weltweit nahtlose Lösungen anzubieten, und die Zusammenarbeit mit Andersen Global wird es uns ermöglichen, ihre zunehmend internationalen und komplexen Bedürfnisse besser zu erfüllen", sagte Rubens. "Darüber hinaus gibt es für uns nichts Wertvolleres, als eine vertrauenswürdige Ressource für unsere Kunden zu sein. Wir wissen, dass Andersen Global das gleiche Engagement für hervorragenden, erstklassigen Service teilt."

Branco Consultores stellt sowohl brasilianischen als auch globalen Konzernen und Einzelpersonen Steuer-, Rechts- und Buchhaltungsdienstleistungen zur Verfügung, darunter Steuerplanung, Verhandlungen, internationale Geschäfte, Unternehmensrestrukturierungen, Steuerprüfungen und Verrechnungspreise.

"Rubens war einer der ersten Steuerpartner bei Arthur Andersen in Lateinamerika. Er hat seit Jahrzehnten eine führende Praxis in Rio", kommentiert der CEO von Andersen Tax, Mark Vorsatz. "Darüber hinaus übernimmt er wirklich Verantwortung für das Unternehmen, wie von seinem Sohn Daniel bezeugt wird, der auch als Partner in der Firma tätig ist."

Andersen Global beschäftigt über 2.000 Fachkräfte weltweit und verfügt mit seinen Mitgliedsfirmen und Kooperationspartnern über 70 Niederlassungen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

