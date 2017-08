Freiburg (ots) - Die Altwagenprämie ist das Mindeste, was die großen deutschen Autobauer ihren vom Dieselskandal gebeutelten Kunden zukommen lassen müssen. Immerhin haben die Unternehmen - allen voran der Volkswagen-Konzern - den Fahrzeugeigentümern immensen Schaden zugefügt. Gefälschte und geschönte Abgasinformationen wogen viele Autobesitzer in dem Glauben, mit dem Kauf ihres Wagens etwas für die Umwelt zu tun. Bei korrekten Angaben wäre die Wahl eines Modells in manchen Fällen aber anders ausgefallen. Nun sind wegen der Diskussion um Fahrverbote und der Zweifel an der Zukunft der Technik auch noch die Preise für die Dieselfahrzeuge auf dem Weg nach unten. Die versprochene Umstiegsprämie ist zumindest eine kleine Entschädigung für die damit verbundenen Verluste. http://mehr.bz/kh182a



OTS: Badische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59333 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59333.rss2



Pressekontakt: Badische Zeitung Schlussredaktion Badische Zeitung Telefon: 0761/496-0 kontakt.redaktion@badische-zeitung.de http://www.badische-zeitung.de