Osnabrück (ots) - Grüne fordern nach Fipronil-Skandal engmaschigere Kontrollen in Deutschland und Europa



Göring-Eckardt: Mit dem Hin- und Herschieben der Verantwortlichkeiten muss Schluss sein



Osnabrück. Die Lebensmittelkontrollen lassen nach Ansicht der Grünen zu viel Spielraum für Skandale wie jetzt bei Fipronil-belasteten Eiern. Im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch) sagte Bundestagswahl-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt: "Wir brauchen ein engmaschigeres Kontrollnetz in Deutschland und der gesamten EU. Mit dem Hin- und Herschieben der Verantwortlichkeiten muss Schluss sein." Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag forderte die Bundesregierung hier zum Handeln auf. "Als Verbraucherin fühle ich mich von unserem Landwirtschaftsminister Schmidt, aber auch von Gesundheitsminister Gröhe allein gelassen. Das muss sich schnell ändern", sagte Göring-Eckardt.



OTS: Neue Osnabrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58964 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58964.rss2



Pressekontakt: Neue Osnabrücker Zeitung Redaktion Telefon: +49(0)541/310 207