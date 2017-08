FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.08.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.08.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

RTO1 XFRA GB00B082RF11 RENTOKIL INITIAL LS 0,01 0.013 EUR

BTQ XFRA GB0030913577 BT GROUP PLC LS 0.05 0.116 EUR

GKN XFRA GB0030646508 GKN PLC LS -,10 0.034 EUR

ZEG XFRA GB0009895292 ASTRAZENECA PLC DL-,25 0.760 EUR

GS7 XFRA GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE LS-,25 0.210 EUR

LLD XFRA GB0008706128 LLOYDS BKG GRP LS-,10 0.011 EUR

RIO1 XFRA GB0007188757 RIO TINTO PLC LS-,10 0.917 EUR

01K XFRA GB0004866223 KELLER GRP PLC LS-,10 0.107 EUR

BW8 XFRA GB0004726096 SPIRENT COMMUNIC.LS-,0333 0.014 EUR

GUI XFRA GB0002374006 DIAGEO PLC LS-,28935185 0.425 EUR

V4S XFRA GB00B82YXW83 VESUVIUS PLC LS 0,10 0.061 EUR

FGY XFRA US3157851052 FIDELITY+GUAR.LIFE DL-,01 0.055 EUR

IS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.363 EUR

B4D XFRA US1182301010 BUCKEYE PARTNERS L.P. 1.069 EUR

BPE XFRA DE0008618737 BP PLC DZ/1 DL-,25 0.085 EUR

LNH XFRA BMG5361W1047 LANCASHIRE HLDGS DL -,50 0.042 EUR

BXP XFRA BMG053841059 ASPEN I.HLDGS DL-15144558 0.203 EUR

CRA1 XFRA AU000000RIO1 RIO TINTO LTD 0.925 EUR

WIC XFRA US92939U1060 WEC ENERGY GRP DL 10 0.440 EUR

35V XFRA US91822M1062 VEON LTD ADR 1 0.093 EUR

7GO XFRA BMG375851091 GASLOG LTD 0.118 EUR

JXC1 XFRA US48123V1026 J2 GLOBAL INC. DL-,01 0.326 EUR

2M2 XFRA GB00BJ3VW957 MCCOLLS RE.GR.(WI) LS-001 0.038 EUR

7TE1 XFRA US29286U1079 ENGIE BRASIL ENER. ADR 1 0.390 EUR

C6Y XFRA US14309L1026 CARLYLE GROUP LP UTS 0.356 EUR

OG9 XFRA US68235P1084 ONE GAS INC. DL-,01 0.355 EUR

14M XFRA US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCT. MI 1.168 EUR

IEA XFRA GB00BMJ6DW54 INFORMA PLC LS-,001 0.073 EUR

S0V XFRA US8115431079 SEABOARD CORP (DEL.) DL 1 1.270 EUR

V0M XFRA GB00BQ8P0644 VIRGIN MONEY HLDGS(UK)PLC 0.021 EUR

1F5 XFRA JE00BD3QJR55 FORESIGHT SOLAR FD LTD 0.017 EUR

6GB XFRA US37953G1031 GLOB.BRASS+CO.HLDGS DL-01 0.051 EUR

WJ4 XFRA US93627C1018 WARRIOR MET COAL DL -,01 0.042 EUR

IQQY XFRA IE00B1YZSC51 ISHSII-MSCI EUROPE EODIS 0.256 EUR

0RC XFRA GB0007197378 RPC GROUP PLC LS-,05 0.197 EUR