FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.08.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 10.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.08.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

R6C3 XFRA GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL B EO-07

R6C XFRA GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07

BCY XFRA GB0031348658 BARCLAYS PLC LS 0,25

BPE5 XFRA GB0007980591 BP PLC DL-,25

DIN XFRA BMG2759B1072 DIGITAL CHINA HLDGS HD-10

VNC XFRA US92719W1080 VINCE HLDGS CORP. DL-,01

2IN XFRA US4511001012 ICAHN ENTERPRISES L.P.

H2X3 XFRA BMG4593F1389 HISCOX LTD LS-,065