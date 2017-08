Zürich (awp) - Der ehemalige Chef der Schweizerischen Kreditanstalt (SKA), Heinz Wuffli, ist am 4. August 90-jährig gestorben. Wuffli wurde 1967 zum damals jüngsten Mitglied der Generaldirektion der Bank berufen, zehn Jahre später zum Präsidenten der Generaldirektion, wie die SKA-Nachfolgerin Credit Suisse am Mittwoch in ...

