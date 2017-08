Von Kenan Machado

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die jüngsten Verbaleskalationen zwischen Nordkorea und den USA belasten am Mittwoch die Aktienmärkte in der Region Asien. US-Präsident Donald Trump hat Nordkorea mit eindringlichen Worten vor weiteren Provokationen gewarnt. Die USA würden darauf "mit Feuer und Wut" reagieren, sagte Trump. Trumps Warnung erfolgte kurz nach der Veröffentlichung eines Berichts, demzufolge Nordkorea erhebliche Fortschritte bei seinem Raketenprogramm erzielt hat. Die Staatsmedien in Nordkorea zitierten Diktator Kim Jong Un daraufhin mit den Worten, er habe die Armee angewiesen, Pläne für einen Raketenangriff auf den US-Militärstützpunkt auf Guam zu prüfen bzw. auszuarbeiten. Die konkreten Kriegsdrohungen Nordkoreas stützen die vermeintlich sicheren Häfen wie Gold und Yen, auch US-Staatsanleihen sind gesucht. Der Goldpreis zieht um 0,3 Prozent auf 1.265 Dollar an, der Greenback stürzt auf 109,92 Yen ab nach Wechselkursen um 110,60 zur Vortageszeit.

China-Daten kaum beachtet

"Was wir in den vergangenen Stunden sehen, ist ein Einpreisen von Risikoprämen bei Aktien und Währungen wegen des Nordkoreakonflikts", sagt Analyst Sean Callow von Westpac.

Vor dem Hintergrund der geopolitischen Spannungen treten frische Inflationsdaten aus China etwas in den Hintergrund. Die Geldentwertung in China auf Basis der Verbraucherpreise hat sich im Juli unerwartet abgeschwächt. Volkswirte hatten dagegen einen etwas deutlicheren Anstieg der Inflation erwartet. Die Erzeugerpreise legten im Juli im Vergleich zum Vorjahr wie von Ökonomen erwartet zu.

Belastet vom festen Yen fällt der Nikkei-225 in Tokio um 1,3 Prozent auf 19.733 Punkte, in Südkorea verliert der Kospi 0,8 Prozent - der südkoreanische Won wertet um 0,5 Prozent zum US-Dollar ab. Die schwer gewichteten Samsung Electronics büßen 1,8 Prozent ein. Der Schanghai-Composite sinkt um 0,2 Prozent auf 3.275 Zähler und hält sich recht wacker. Die Inflationsdaten schürten keine unmittelbaren Zinsängste, heißt es. Gegen den regionalen Trend stemmt sich der australische Aktienmarkt, der S&P/ASX-200 steigt um 0,6 Prozent - beflügelt von einem positiven Start in die Berichtsperiode des heimischen Bankensektors. Commonwealth Bank, die zuletzt wegen Sorgen über mögliche Regierungsmaßnahmen unter Druck gestanden hatten, legen um 1,2 Prozent zu. Die Geschäftszahlen der Bank schlagen die Markterwartungen. Auch das Nachgeben des australischen Dollars stützt etwas, nachdem der "Aussie" zuletzt deutlich aufgewertet hatte.

Ölmarkt bleibt weiter skeptisch

Die Ölpreise bauen ihre Verluste aus dem späten US-Handel etwas aus, die global gehandelte Ölsorte Brent verbilligt sich um zusätzliche 0,4 Prozent auf 51,94 US-Dollar, obwohl der US-Branchenverband API fallende US-Vorräten gemeldet hat. Doch die Sorge einer Überversorgung sei nicht vom Tisch, heißt es. Das Erdölkartell Opec hat zwar ihre Pläne zu Förderbegrenzungen bekräftigt. 24 Ölstaaten tragen die Erklärung nun mit. Doch die Skepsis am Markt bleibe, heißt es weiter.

Trotz getroffener Markterwartungen geben die Pharmatitel Olympus in Tokio um 6,1 Prozent nach. Analysten bemängeln den gefallenen Betriebsgewinn nach gestiegenen Forschungsausgaben. Nippon Paint sinken um 6,5 Prozent nach enttäuschenden Geschäftszahlen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.775,50 +0,55% +1,34% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.733,28 -1,31% +3,24% 08:00 Kospi (Seoul) 2.374,78 -0,83% +17,19% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.275,01 -0,21% +5,52% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 27.629,68 -0,81% +26,57% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.777,99 -0,21% +8,30% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:58 Uhr % YTD EUR/USD 1,1739 -0,1% 1,1749 1,1808 +11,6% EUR/JPY 129,06 -0,4% 129,63 130,54 +5,0% EUR/GBP 0,9043 -0,0% 0,9044 0,9055 +6,1% GBP/USD 1,2982 -0,1% 1,2991 1,3041 +5,2% USD/JPY 109,94 -0,4% 110,33 110,55 -6,0% USD/KRW 1134,85 +0,6% 1128,50 1126,85 -6,0% USD/CNY 6,6941 -0,2% 6,7065 6,7042 -3,6% USD/CNH 6,7042 -0,1% 6,7117 6,7101 -3,9% USD/HKD 7,8218 -0,0% 7,8237 7,8215 +0,9% AUD/USD 0,7871 -0,5% 0,7913 0,7926 +9,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,01 49,17 -0,3% -0,16 -14,0% Brent/ICE 51,94 52,14 -0,4% -0,20 -11,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.264,66 1.260,79 +0,3% +3,87 +9,8% Silber (Spot) 16,54 16,45 +0,6% +0,09 +3,9% Platin (Spot) 974,40 971,50 +0,3% +2,90 +7,8% Kupfer-Future 2,94 2,94 -0,1% -0,00 +16,5% ===

