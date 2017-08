In deren Rahmen lizensiert Roche einige weltweite Rechte an seinem Asthma-Produktkandidaten Lebrikizumab an Dermira aus. Dermira wird den Kandidaten vor allem in der Behandlung von atopischer Dermatitis prüfen, während Roche einige Lizenzrechte an dem Produkt weiterhin behält. Das US-Unternehmen leistet zunächst eine Einmalzahlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...