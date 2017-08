FREIBURG, Deutschland, und RICHMOND, Kalifornien, USA, 9. August 2017 (GLOBE NEWSWIRE) - Das "Villa Beretta" Centro di Riabilitazione in Costa Masnaga (LC), Italien, wurde von Ekso Bionics Holdings, Inc., einem Branchenführer im Bereich der Exoskelett-Technologie zur medizinischen und industriellen Nutzung, als erstes Exzellenzzentrum für Robotertechnik in Europa eröffnet. Die Villa Beretta war einer der ersten europäischen Anwender der hochmodernen Exoskelett-Technologie für Reha-Maßnahmen, wie z. B. EksoGT, dem ersten von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA zugelassenen Exoskelett, das in Europa eine CE-Kennzeichnung erhalten hat und bei Schlaganfallpatienten sowie Patienten mit Rückenmarksverletzungen von L5 bis C7 zum Einsatz kommt.

Dr. Franco Molteni, Leiter der Abteilung für Rehabilitationsmedizin in der Villa Beretta, hob hervor: "Wir freuen uns, unsere Kollegen bei der Nutzung des EksoGT zu unterstützen, das zu einem Grundpfeiler unseres Rehabilitationsprogramms wird, weil es Patienten ermöglicht, früher zu stehen und zu gehen, was enormen Einfluss auf deren Stimmung und Motivation hat. Im weiteren Verlauf des Rehabilitationsprozesses passt sich das EksoGT an die Entwicklung des Patienten an und das klinische Team kann das Gerät auf einfache Art für jeden Patienten individuell einstellen, damit sich die Ergebnisse durch eine intelligent unterstützte Gangart verbessern. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Weitergabe unserer Kenntnisse über diese lebensverändernde Technologie nicht nur den heutigen Patienten nutzt, sondern neue Rehabilitationsmöglichkeiten für zukünftige Patienten bietet."

Als Center of Excellence verpflichtet sich die Villa Beretta dazu, als Referenzstandort Peer-to-Peer-Unterstützung anzubieten, um andere europäische Einrichtungen zu schulen, die daran interessiert sind, sich innovative Reha-Ansätze anzueignen. Die Villa Beretta arbeitet zudem zwecks Unterstützung von Forschungs- und Entwicklungsbemühungen mit Ekso Bionics und drei führenden Reha-Einrichtungen in den USA zusammen, um die Nutzung der innovativen Exoskelett-Technologie für in ihrer Mobilität eingeschränkte Patienten voranzutreiben. Außerdem sammelt die Villa Beretta klinischen Nachweise und messbare Ergebnisse über die Reha-Maßnahmen mit EksoGT und erstellt Forschungsprotokolle, um Behandlungsstandards für Exoskelette zu Reha-Zwecken zu erproben.

"Die Villa Beretta ist einer unserer ersten europäischen Kunden für das EksoGT und spielt zudem eine führende Rolle bei der Rehabilitation von Schlaganfallpatienten und Patienten mit Rückenmarksverletzungen", sagte Matthias Stief, Vorsitzender und Geschäftsführer der Ekso Bionics Europe GmbH. "Wir sind stolz darauf, die Villa Beretta als eines unserer Exzellenzzentren willkommen zu heißen. Die Villa Beretta spielt eine unentbehrliche Rolle bei der Schulung anderer europäischer Reha-Zentren, die großes Interesse daran haben, Exoskelette in ihren Einrichtungen anzuwenden, damit ihre Patienten wieder schneller gehen können."

Weitere Informationen über die Exzellenzzentren und das EksoGT finden Sie unter http://eksobionics.com/eksohealth/centers-of-excellence/ (http://eksobionics.com/eksohealth/centers-of-excellence/).

Über Villa Beretta Centro di Riabilitazione

Die Villa Beretta Centro di Riabilitazione in Costa Masnaga, Italien, bietet eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung sowie Reha-Maßnahmen für Personen mit Schädel-Hirn-Trauma, Rückenmarksverletzungen, Schlaganfällen und neuromuskulären Erkrankungen. Die Villa Beretta misst die Auswirkungen, die Roboter-Exoskelette auf die Bemühungen von Schlaganfallpatienten haben, wieder das Gehen zu erlernen.

Ekso Bionics®

Ekso Bionics ist ein führender Entwickler von Exoskelett-Lösungen, die das menschliche Potenzial verstärken, indem sie Stärke, Ausdauer und Mobilität in medizinischen, industriellen und Verteidigungsanwendungen unterstützen oder verbessern. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und erweitert sein einzigartiges Know-how permanent, um einige der modernsten und innovativsten Roboteranzüge zu entwerfen, die auf dem Markt verfügbar sind. Ekso Bionics ist unter den Unternehmen, die Exoskelette herstellen, das einzige, das dabei eine breite Palette an Technologien anbietet, um Patienten mit Lähmungen das Aufstehen und Gehen zu ermöglichen, um weltweit die Möglichkeiten an Einsatzorten zu verbessern und um Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu fördern, die der Verteidigungsfähigkeit der USA zugutekommen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay und ist am NASDAQ Capital Market mit dem Symbol EKSO gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter: www.eksobionics.com (http://www.eksobionics.com).

Über das Ekso GT

Das Ekso GT ist das erste von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA zugelassene Exoskelett, das in Europa eine CE-Kennzeichnung erhalten hat und bei Schlaganfallpatienten sowie Patienten mit Rückenmarksverletzungen von L5 bis C7 zum Einsatz kommt. Das Ekso GT mit SmartAssist-Software ist das einzige für Rehabilitationseinrichtungen verfügbare Exoskelett, das individuell beide Seiten des Körpers des Patienten stützt und diesen im Rahmen der fortlaufenden Rehabilitationsmaßnahmen in seinen Fortschritten fördert. Die patentierte Technologie des Anzugs ermöglicht es, die Patienten früher und häufiger und mit einer höheren Anzahl Schritten in hoher Intensität zu mobilisieren. Bis heute hat dieses Gerät Patienten weltweit bei mehr als 70 Millionen Schritten in mehr als 130 Rehabilitationseinrichtungen unterstützt.

