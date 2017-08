Bad Marienberg - Das biopharmazeutische Unternehmen MOLOGEN AG (ISIN DE0006637200/ WKN 663720) (Frankfurter Wertpapierbörse: MGN) gibt die wesentlichen Ergebnisse der Erweiterungsphase der explorativen Phase-Ib/IIa-Studie TEACH, einer Kooperation mit der Aarhus Universitätsklinik in Dänemark, bekannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:

Den vollständigen Artikel lesen ...