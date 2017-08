Branche der Woche: Pharmasektor - Generikageschäft im Fokus

Im Pharmasektor wird in den nächsten Jahren der Patentschutz für etliche Verkaufsschlager auslaufen. In der Folge dürfte der Wettbewerbsdruck kräftig zunehmen. Daher suchen die Firmen nach neuen Umsatzlieferanten. In diesem Umfeld stehen etliche Unternehmen mit bedeutendem Generikageschäft im Fokus der Investoren.



Auf ein Mehr-Jahres-Tief ist die Aktie von Teva Pharmaceutical Industries nach der Vorlage der Halbjahreszahlen eingebrochen. Yitzhak Peterburg, Interimschef des weltgrößten Generikaherstellers, hat die Gewinnprognose zum zweiten Mal in diesem Jahr gesenkt und die Dividende drastisch gekürzt. Der israelische Konzern bekommt den zunehmenden Wettbewerbsdruck zu spüren, wodurch sich der Preisverfall verschärft, gerade in den USA. Die Ratingagentur Moody's hat das Rating abgestuft, womit es nur noch eine Stufe über dem Niveau von High Yield-Anleihen notiert, zumal Teva gewarnt hat, dass möglicherweise Kreditverpflichtungen verletzt werden könnten.



Produktidee: Standard-Optionsscheine auf Pfizer Markterwartung Produktart Basispreis Delta Hebel WKN Steigende Kurse Call* 35,00 USD 0,39 20,14 TD6SMA Fallende Kurse Put* 30,00 USD -0,32 20,12 TD7GK8 Stand: 08.08.2017 - ca. 11:52 Uhr

*Letzter Tag der Ausübungsfrist: 11.01.2019



Nicht nur der Generikabereich, sondern der Pharmasektor insgesamt hat deutlichen Gegenwind. Umso mehr versuchen u.a. Roche, Sanofi oder Eli Lilly, sowie der Schweizer Riese Novartis, das Geschäft in den Emerging Markets weiter voranzutreiben. Des Weiteren gehören sowohl Novartis, als auch der US-Konzern Pfizer, Stada oder der französischen Firma Sanofi zu den Unternehmen mit den größten Generikaumsätzen weltweit. Die Generikasparte Sandoz von Novartis hat im abgelaufenen Quartal einen Umsatzrückgang von fünf Prozent verbucht, und so zu einem Rückgang der Konzernerlöse um zwei Prozent auf 12,2 Mrd. Dollar beigetragen. Vorstandschef Joe Jimenez will aber das Unternehmen im nächsten Jahr auf den Wachstumskurs zurückführen und setzt dazu auf neue Präparate, wie das Herzmedikament Entresto. Auch Sanofi bekam im vergangenen Quartal den Preisdruck in den USA zu spüren, wodurch die Einnahmen der Diabetes-Sparte deutlich gesunken sind. Weil es aber im Geschäft mit Impfstoffen und bei der Biotech-Tochter Genzyme gut lief, hat Sanofi-Chef Olivier Brandicourt die Gewinnprognose für das Gesamtjahr sogar angehoben.



Je nachdem, ob die Firmen gute oder schlechte Testergebnisse, oder die Zulassung eines Medikamentes melden, kommt es zu deutlichen Kursausschlägen. Insgesamt entscheidet also hauptsächlich die Pipeline, welche Aktien künftig zu den Gewinnern oder zu den Verlierern gehören werden.



