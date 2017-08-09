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Mittwoch, 09.08.2017 Börsentäglich über 12.000 News von 559 internationalen Medien

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11,45 Euro		-0,145
-1,25 %
WKN: CBK100 ISIN: DE000CBK1001 Ticker-Symbol: CBK 
Aktie:
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
DAX-30
Prime Standard
DAX International 100
1-Jahres-Chart
COMMERZBANK AG Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
COMMERZBANK AG 1-Woche-Intraday-Chart
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11,421
11,424
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11,424
11,425
09:39
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
COMMERZBANK AG
COMMERZBANK AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
COMMERZBANK AG11,45-1,25 %
DEUTSCHE BANK AG15,19-1,78 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE33,735-1,30 %