SK last day L&S- Indikation Münchener Rück MUV2 186.10 (08.08.) 187.26/ 187.34 0.64% 09:13:25 Continental CON 189.95 (08.08.) 190.81/ 190.89 0.47% 09:13:21 Allianz ALV 187.10 (08.08.) 186.51/ 186.54 -0.31% 09:13:20 Infineon IFX 19.13 (08.08.) 19.05/ 19.06 -0.39% 09:13:07 Lufthansa LHA 20.05 (08.08.) 19.95/ 19.96 -0.46% 09:13:06 Linde LIN 160.55 (08.08.) 158.81/ 158.89 -1.06% 09:13:21 Commerzbank CBK 11.60 (08.08.) 11.45/ 11.45 -1.27% 09:13:11 E.ON EOAN 8.90 (08.08.) 8.79/ 8.79 -1.27% 09:13:24 ProSiebenSat1 PSM 34.18 (08.08.) 33.71/ 33.73 -1.35% 09:13:24 Deutsche Bank DBK 15.47 (08.08.) 15.17/ 15.17 -1.92% 09:13:21 Continental 08.08 14:06 EV1 |...Den vollständigen Artikel lesen ...