Den Rahmen bildet ein Umsatzplus von 13,6 % und einbereinigtes Ebitda von über 252 Mio. Franken, ein Plus von gut 20 % gegenüber dem Vorjahr. Mit der Einbeziehung von Anlaufkosten für ein neues Produkt (Kaliumbinder Veltassa) ergab sich ein Rückgang beim Ebitda um knapp 37 %, was allerdings nicht die Stimmung am Markt verhagelte. Denn Vifor stellte für das Gesamtjahr ein höheres Wachstum als bislang prognostiziert in Aussicht. Sowohl Umsatz als auch Ebitda sollen um mehr als 10 % zulegen können, während die bisherige Prognose von einem einstelligen Prozentzuwachs ausging.



In Vifor sind wir bereits investiert und dank der positiven Reaktion am Markt auf die Zahlen inzwischen auch wieder in der Gewinnzone. Natürlich kommen erst noch die wirklichen charttechnischen Herausforderungen für die Aktie. Doch der Umstand, dass der Wert augenscheinlich die Unterstützungszone bei 102 Franken bestätigen konnte, lässt uns einen Rebound erwarten. Aufstockungen der Position sehen wir allerdings erst, wenn die gleitenden Durchschnitte überwunden wurden. Hier gelten als möglicher Kaufpunkt 110 Franken.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Zürcher Trend Nr. 32 vom 9.08.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info