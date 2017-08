Die britische Investmentbank Barclays hat Vapiano mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 23 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die beeindruckende Wachstumsgeschichte sei in der Aktie des Systemgastronomie-Unternehmens schon eingepreist, schrieb Analyst James Rowland Clark in einer Studie vom Mittwoch. Er rechnet mit Risiken bei der geplanten Expansion, bemängelt die rein am operativen Gewinn orientierten Managementboni und sieht die Konkurrenz bei der Kapitalrentabilität im Vorteil./tih/edh Datum der Analyse: 09.08.2017

