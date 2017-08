Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihr Votum für die Aktien der voestalpine nach der Vorlage der Quartalszahlen des Stahlkonzerns bei "Buy" belassen. Auch das Kursziel bleibt unverändert bei 44,00 Euro.

Baader-Bank-Analyst Christian Obst bezeichnete die Ergebnisse als sehr stark. Das Quartal bestätige, dass das Management die richtige Strategie anwendet und dass die hohen Investitionen aus der Vergangenheit nun den erwarteten Gewinn abwerfen, heißt es in der Studie. Im Gesamtjahr könnte die voestalpine heuer die Marke von 1, Mrd. Euro knacken, so der Experte.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 3,61 Euro. Am Mittwoch im Frühhandel notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,63 Prozent auf 44,13 Euro.

