Original-Research: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu BHB Brauholding Bayern-Mitte AG Unternehmen: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG ISIN: DE000A1CRQD6 Anlass der Studie: Research Update Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,65 EUR Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin Filker Deutschlandweit ging der Bierabsatz im 1. Halbjahr 2017 um 2,1% zurück. Hintergrund war insbesondere der starke Bierabsatz aus dem Vorjahreszeitraum, welcher von der Fußball-EM und dem 500-jährigen Jubiläum des Reinheitsgebots profitierte. Gleichsam reduzierte sich auch der Bierabsatz in Bayern um 0,7%. Hier konnte der besonders heiße Juni in Süddeutschland dem rückläufigen Trend entgegenwirken. Konträr hierzu steigerte die BHB Brauholding den Bierabsatz um 0,1%. Somit konnte sich das Unternehmen in einem rückläufigen Markt behaupten und weitere Marktanteile gewinnen. Neben dem Ausbau der Marktanteile partizipierte die BHB Brauholding von einer erfolgreichen Durchsetzung einer Preiserhöhung und konnte so die Umsatzerlöse überproportional zum Getränkeabsatz steigern. Insgesamt wurden so die Brutto-Umsatzerlöse um 0,6% auf 8,27 Mio. EUR (VJ: 8,22 Mio. EUR) gesteigert. Die Preissteigerungen erhöhten nicht nur den Umsatz sondern schlugen sich auch positiv auf das Ergebnis nieder. Die BHB Brauholding steigerte im 1. Halbjahr 2017 das EBIT um 12,8% auf 0,25 Mio. EUR (VJ: 0,22 Mio. EUR) und erhöhte dementsprechend die EBIT-Marge von 2,7% im Vorjahr auf 3,0%. Somit konnte im ersten Halbjahr bereits die langfristige Ziel-EBIT-Marge von 3,0% erreicht werden. Hintergrund der deutlichen Ergebnissteigerung ist der hohe Fixkostenanteil an der Produktion. Hierdurch schlug sich die erhöhte Umsatzbasis bei einer unverändert guten Kostenrelation erhöhend auf das Ergebnis nieder. Im Rahmen der sehr guten Ergebnisse des 1. Halbjahres 2017 wurden die unternehmenseignen Prognosen bestätigt. Demnach geht das Unternehmen von einem Umsatz in Höhe von 17,3 Mio. EUR aus, bei einer EBIT-Marge von 2,8-3,0%. Vor dem Hintergrund des guten ersten Halbjahres und der exzellenten Marktstellung des Unternehmens bestätigen wir unsere Prognosen von 17,30 Mio. EUR Umsatz im GJ 2017 bzw. 17,56 Mio. EUR im GJ 2018. Die weitere Umsatzausweitung soll über eine weitere Verdichtung des Vertriebsnetzes und einer zusätzlichen Forcierung des Exports nach Italien und Polen erreicht werden. Ergebnisseitig rechnen wir mit einem EBIT in Höhe von 0,41 Mio. EUR für das GJ 2017 bzw. 0,43 für das GJ 2018. Insgesamt sollte durch die Umsatzausweitungen und der Kostendisziplin eine deutliche EBIT-Steigerung möglich sein, da das Unternehmen sehr fixkostenlastig ist. Unsere Erwartungen decken sich auch mit der unternehmensseitig kommunizierten langfristigen Ziel-EBIT-Marge von 3,0%. Vor dem Hintergrund der guten Umsätze und Ergebnisse des 1. Halbjah-res 2017 bestätigen wir unsere Prognose. Darüber hinaus wird die BHB Brauholding gegenwärtig rd. 15% unter Buchwert gehandelt und ist somit günstig bewertet. Auf Basis unseres DCF-Modells haben wir einen fairen Wert von 3,65 EUR je Aktie bestimmt und vergeben das Rating Kaufen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15493.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++

