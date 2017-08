IRW-PRESS: Glance Technologies Inc.: Glance Technologies sichert sich über Vereinbarung mit Best Western Plus Sands Hotel (Teil einer Hotelkette mit 4.200 Hotels) Zugang zum Markt für Room Service

9. August 2017, Vancouver, B.C. - Glance Technologies Inc. (CSE:GET.CN) (OTCQB:GLNNF) (CSE:GET.WT), (FKT:GJT) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit dem Best Western Plus Sands Hotel im Zentrum von Vancouver (British Columbia) abgeschlossen hat und Glance für seine Hotelgäste, die Room Service bestellen, das Pay Anywhere-System als Zahlungsform anbietet.

Das Best Western Plus Sands Hotel liegt in der English Bay, verfügt über 120 Zimmer und Suiten und bietet mit The Park und der Bayside Lounge zwei Restaurants, in denen die Gäste bereits mit der Glance Pay-App bezahlen können. Best Western Hotels & Resorts - im Jahr 1946 als Best Western Motels gegründet - ist eine preisgekrönte internationale Hotelkette, die mehr als 4.200 Hotels in über 100 Ländern und Regionen betreibt und 10 einzigartige Hotelmarken anbietet.

In unseren Restaurants kann man mit Glance Pay bezahlen, und wir sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden, meint Eddy Chau, stellvertretender Direktor des Best Western Plus Sands Hotel. Mit dem Prämiensystem konnten wir die Zahl unserer Stammkunden deutlich erhöhen. Es gab bisher keine Betrugsfälle oder Rückbelastungen. Wir freuen uns, die Glance Pay-App mit ihrem Betrugsschutz und den Sicherheits-Features nun auch unseren Hotelgästen zur Verfügung zu stellen und ihnen damit noch mehr Annehmlichkeiten zu bieten.

Mit Glance Pay Anywhere können Kunden und Händler Zahlungstransaktionen überall und jederzeit per Handy durchführen. Dank der Vereinbarung ist es für Hotelgäste nun möglich, für ihr Room Service mit der Glance Pay-App zu bezahlen. Sie erhalten so einen besseren Überblick über die für das Room Service berechneten Gebühren und eine digitale Zahlungsbestätigung mit einer genauen Aufstellung der einzelnen Room Service-Leistungen. Dem Hotel bietet die App mehr Komfort und den erforderlichen Betrugsschutz. Und die Gäste des Best Western Plus Sands Hotel können durch das Bezahlen mit der Glance Pay-App für Room Service und Restaurant zusätzlich Bonuspunkte sammeln.

Über Glance Technologies Inc.

Glance Technologies ist Besitzer und Betreiber von Glance Pay. Dieses effiziente Zahlungssystem bietet Smartphone-Nutzern eine völlig neue Form der Auswahl ihrer Restaurants, der Bestellung von Speisen und Getränken, der Bezahlung von Rechnungen mit digitalem Zahlungsbeleg sowie den Vorteil toller Prämien und des direkten Händlerkontakts. Glance errichtet ein wertvolles Netzwerk von Händlern und Konsumenten mit gezieltem In-App-Marketing, Social-Media-Marketing, Kundenrückmeldung, In-Merchant-Messaging und Prämienprogrammen. Das mobile Zahlungssystem Glance Pay umfasst eine eigene Technologie, einschließlich Nutzer-Apps, die für die Betriebssysteme iOS (Apple) und Android kostenlos heruntergeladen werden können, eine Händler-Manager-App sowie eine umfassende Technologie mit einem ausgeklügelten Betrugsschutz und einer blitzschnellen Zahlungsverarbeitung.

