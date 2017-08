Liebe Trader,

Zwischen Dezember 2012 und Ende 2015 sonnte sich die Nordex-Aktie in einem stetigen Aufwärtstrend und konnte von 2,57 Euro auf ein Verlaufshoch von 33,90 Euro zulegen. Anschließend stellte sich eine nicht überraschende Konsolidierungsbewegung innerhalb eines geordneten Abwärtstrendkanals ein, allerdings verhagelten schlechte Quartalsergebnisse eine baldige Rückkehr in einen Aufwärtstrend. Die Folge waren fortgesetzte Abgaben auf das Unterstützungsniveau von 10,21 Euro, womit das Wertpapier von seinen Verlaufshochs aus 2015 knapp 70 Prozent an Wert eingebüßt hat. In diesem Bereich ist jedoch seit einigen Wochen wieder eine deutliche Gegenwehr der Käufer zu erkennen, die möglicherweise für eine baldige Trendwende und damit steigende Kursnotierungen sorgen könnten - eine klasse Gelegenheit um noch von dem tiefen Kursniveau zu profitieren.

Long-Chance:

Ausgehend von einer baldigen Fortsetzung sowie einem Kurssprung über das Niveau von mindestens 12,75 Euro kann Nordex seine kürzlich gestartete Erholungsbewegung weiter fortsetzen und Anleger hiervon profitieren. Erste Kursziele lassen sich um 14,00 Euro ausmachen, darüber um 14,35 Euro und sind bestens für ein mehrwöchiges Long-Investment auf kurzfristiger Basis geeignet. Die Verlustbegrenzung sollte sich vorsichtshalber aber noch unterhalb des EMA 50 und der Marke von 12,00 Euro bewegen, da mit anhaltender Volatilität auf aktuellem Niveau zu rechnen ist. Sollte das Stop-Niveau nachhaltig unterschritten werden, so ist mit einem Rücklauf zurück auf die Jahrestiefs 10,21 Euro zu rechnen. In diesem Fall müsste die Ausgangslage erneut bewertet werden.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 12,75 Euro

Kursziel: 14,00 / 14,35 Euro

Stopp: < 12,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,75 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Nordex SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 12,38 Euro; 10:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

