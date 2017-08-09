SK last day L&S- Indikation Patrizia Immobilien P1Z 15.92 (08.08.) 17.27/ 17.33 8.70% 11:12:48 Syngenta SYT 389.81 (08.08.) 413.00/ 415.00 6.20% 22:57:27 Scout24 G24 31.71 (08.08.) 33.50/ 33.53 5.69% 11:12:37 Novo Nordisk NOVC 35.50 (08.08.) 37.23/ 37.24 4.89% 11:12:48 voxeljet VJET 3.50 (08.08.) 3.58/ 3.75 4.71% 11:12:31 S&T SANT 17.47 (08.08.) 16.66/ 16.69 -4.56% 11:12:03 Heidelberger Druckmaschinen HDD 2.95 (08.08.) 2.80/ 2.80 -4.92% 11:12:31 Carl Zeiss Meditec AFX 44.37 (08.08.) 42.16/ 42.19 -4.94% 11:12:24 Valeant BVF 14.28 (08.08.) 12.91/ 13.05 -9.11% 11:11:57 Mologen MGN 3.86 (08.08.) 2.96/ 2.98 -23.06% 11:12:45 Novo Nordisk 09.08 08:25 ...Den vollständigen Artikel lesen ...