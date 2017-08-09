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Mittwoch, 09.08.2017 Börsentäglich über 12.000 News von 559 internationalen Medien

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13,11 Euro		-1,173
-8,21 %
WKN: A1C6JH ISIN: CA91911K1021 Ticker-Symbol: BVF 
Aktie:
Branche
Pharma
Aktienmarkt
S&P/TSX 60
1-Jahres-Chart
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
12,961
13,159
12:49
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Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
MOLOGEN AG
MOLOGEN AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
MOLOGEN AG3,24-16,15 %
PATRIZIA IMMOBILIEN AG17,265+8,48 %
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC13,11-8,21 %