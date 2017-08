Disney startet seinen eigenen Streamingdienst. Die Gründe für die Streamingoffensive - und was auf Konkurrent Netflix und den Entertainment-Markt zukommt.

Bob Iger ist ein weitsichtiger Konzernchef. Schon vor einigen Jahren kündigte er an, nach Wegen zu suchen, wie Disney viel direkter als bisher mit seinen Kunden in Kontakt kommen könnte. Seine Kunden - das sind weltweit Millionen Kinogänger, TV-Zuschauer und Käufer von Disney-Devotionalien wie etwa Prinzessinnen-Kleidchen. Daneben bedient der Entertainment-Riese jedoch noch eine andere Klientel - die zig Millionen Besucher seiner Freizeitparks, dazu kommen Urlauber auf seinen Kreuzfahrtschiffen sowie in den Disney-eigenen Ferienanlagen.

Und genau das ist der Punkt. Denn während der Mickey-Mouse-Konzern nach einem Besuch im Disneyland viele Daten über einen konkreten Kunden und am besten noch über dessen Familie gesammelt hat - ganz zu schweigen von demjenigen, der eine Woche lang all-inclusive auf einem Disney-Schiff durchs Mittelmeer geschippert ist - geht der Konzern bei den TV- und Kinokunden in Sachen Daten bislang praktisch leer aus.

Das zu ändern ist eins der wesentlichen Argumente, warum der Disney-Chef nun den Start von eigenen Streaming-Angeboten ankündigt. Mit ihrer Hilfe will er endlich seine eigenen Geschäftsbeziehungen zum Endkunden knüpfen, will seine Kreditkartenverbindung, seine Sehgewohnheiten und -vorlieben kennen und nutzen.

Die Kunden kommen ihm dabei entgegen. So zeigt der bisherige Erfolg von Netflix mit mehr als 100 Millionen Abonnenten weltweit, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...