Los Angeles (ots/PRNewswire) - Amerikaner verwenden täglich ca. 500 Millionen Trinkhalme aus Plastik, was den Ozean verschmutzt und dessen Biologie schädigt. Die Lonely Whale Foundation wird am 1. August eine neue PSA vorstellen, um die Verwendung von Trinkhalmen aus Plastik unter dem Titel StopSucking einzuschränken.



Adrian Grenier, Mitbegründer der Lonely Whale Foundation und UN Environment Goodwill Ambassador, sagt dazu, es sei entscheidend, dass allen Menschen bewusst ist, dass ihr Verbrauch ganz reale Konsequenzen für die Umwelt hat.



"Man schätzt, dass im Jahr 2050 mehr Plastikmasse im Ozean schwimmt als Fisch. Unsere Ozeane und das Meeresleben leiden und wenn wir nicht sofort gemeinsam tätig werden, wird es schlimmer werden", erklärt Adrian Grenier. "Wir sehen Trinkhalme als Einstiegsplastik zum Verständnis der Verschmutzungsproblematik und als klare Motivation für Verbraucher und Führungskräfte der Industrie, mehr gegen Einweg-Kunststoff zu unternehmen", sagt Adrian Grenier.



An diesem Projekt nehmen als Fürsprecher u.a. Adrian Grenier, Van Jones, Amy Smart, Kendrick Sampson, Emmanuelle Chriqui und Daniel Franzese teil. Das Publikum wird um StopSucking und Nutzung von Trinkhalmen aus anderen Materialien gebeten.



Unter www.StrawlessOcean.org können Sie persönlich StopSucking unterstützen. Auf der Website findet sich eine Anleitung für den Umstieg auf umweltfreundlichere Optionen wie Papier, Bambus, rostfreien Stahl und Ried.



Dune Ives, Executive Director der Stiftung, erklärt: "In der Kampagne dreht es sich nicht nur um Trinkhalme aus Plastik, sondern darum, weltweit ein motiviertes Publikum zu finden, dem die Gesundheit der Ozeane am Herzen liegt."



"Der Ozean ist eine unserer Lebensgrundlagen und Quelle des Sauerstoffs, den wir atmen", sagt Adrian Grenier. "Die Gesundheit des Ozeans ist in unserem eigenen Interesse. Das Leben im Ozean ist für unser eigenes Leben wichtig."



Über die Lonely Whale Foundation



Adrian Grenier und Lucy Sumner haben die Lonely Whale Foundation im Dezember 2015 mit dem Ziel gegründet, dem Leben im Ozean Fürsprecher zu verschaffen. Die Initiativen der Lonely Whale Foundation nutzen die Erzählung des 52-Hz-Wals, um Information und Weiterbildung zu vermitteln, die Kinder inspirieren. Innovative Kampagnen schaffen Gemeinschaft, Dialog und Eintreten für die Gesundheit der Ozeane und positive Veränderungen.



