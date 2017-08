Heizöl wird am Mittwoch billiger und Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz können mit ca. 0,4 Cent bzw. Rappen je Liter weniger rechnen als gestern. Ob der Trend mittel- bis langfristig gesehen werden kann ist schwer zu erkennen. Aktuell stehen alle Zeichen auf Preissteigung. Am Morgen kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 51,92 US-Dollar. Das waren 22 Cent weniger als am Dienstag. ...

