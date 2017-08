FRANKFURT (Dow Jones)--Das Biotechunternehmen Epigenomics, dessen geplante Übernahme durch einen chinesischen Investor im Juli scheiterte, ist im zweiten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Zudem drücken das Unternehmen Geldsorgen: Die zum 30. Juni 2017 vorhandenen liquiden Mittel reichten auf Basis des aktuellen Finanzmittelverbrauchs nur bis in das erste Quartal 2018, teilte die Epigenomics AG mit.

Die Offerte des Investors Cathay Fortune scheiterte an der Mindestannahmeschwelle von 75 Prozent. Der Bietergesellschaft wurden nur 62,13 Prozent der Aktien angedient. Damit platzte auch die geplante Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen an Cathay Fortune, die Epigenomics rund 6,5 Millionen Euro in die Kasse gespült hätten.

"Nachdem die Mindestannahmeschwelle des Angebots verfehlt wurde, hat die weitere Finanzierung unseres Unternehmens eine hohe Priorität, um in Zukunft unsere Produkte erfolgreich zu vermarkten und neue Krebstests zu entwickeln", sagte Konzernchef Greg Hamilton laut der Mitteilung.

Das Unternehmen werde weiterhin alle strategischen Optionen sorgfältig zu prüfen, um den Fortbestand der Gesellschaft zu sichern. Dazu zählten explizit auch weitere Kapitalmarkttransaktionen zur Beschaffung zusätzlicher Finanzmittel.

Der Umsatz sank in den drei Monaten von 1,3 Millionen auf 0,2 Millionen Euro. Im Vorjahresquartal hatte sich der US-Vertriebspartner Polymedco mit größeren Beständen an Epi proColon eingedeckt, nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA dem Bluttest zur Früherkennung von Darmkrebs die Zulassung erteilte. In diesem Jahr habe sich Polymedco bislang zurückgehalten, weil unklar sei, ob die Kosten durch die staatliche US-Krankenversicherung für Arme, Medicare, noch übernommen werden.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei minus 3,4 Millionen nach minus 3,5 Millionen Euro im Vorjahr. Der Verlust unter dem Strich weitete sich von 3,3 Millionen auf 4,1 Millionen Euro aus.

Anfang Juli musste die Epigenomics AG bereits ihre Prognose für das Gesamtjahr senken: Sie rechnet nur noch mit Einnahmen von 1,0 bis 1,5 Milliarden Euro und einem bereinigten EBITDA in der Spanne von minus 12,5 bis minus 14,0 Millionen Euro. Zuvor hatte der Unternehmen einen Umsatz von etwa 2,5 Millionen Euro und einen operativen Verlust von 12 bis 13,5 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2017 05:47 ET (09:47 GMT)