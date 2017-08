ifa systems AG: Veröffentlichung vorläufiger Zahlen Finanzjahr 2016 und Halbjahr 2017

DGAP-Ad-hoc: ifa systems AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis ifa systems AG: Veröffentlichung vorläufiger Zahlen Finanzjahr 2016 und Halbjahr 2017 09.08.2017 / 12:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Der Vorstand der ifa systems AG gibt vorläufige und noch nicht testierte IFRS-Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2016 bekannt: Der Umsatz im Geschäftsjahr 2016 erreicht mit 8,9 Mio. EUR (Vorjahr 8,3 Mio. EUR) das bereits früher in Aussicht gestellte Niveau. Das vorläufige operative Ergebnis (EBIT) beträgt voraussichtlich -2,2 Mio. EUR (Vorjahr +2,7 Mio. EUR) und das erwartete Finanzergebnis -2,1 Mio. EUR (Vorjahr -32.000 EUR). Maßgeblichen Einfluss auf die Veränderung der Ergebnissituation haben geänderte Markterwartungen für einzelne Produkte der ifa-Gruppe mit der Folge von Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsaufwendungen in Höhe von ca. 3,3 Mio. EUR und Abschreibungen auf Teile des Finanzanlagevermögens in Höhe von ca. 2,1 Mio. EUR. Diese Abschreibungen sind unter anderem in Änderungen in der Marktstrategie des Kooperationspartners und Mehrheitsaktionärs Topcon begründet. Zusätzlich wurden in diesem Zusammenhang Rückstellungen für Umstrukturierungsmaßnahmen (ca. 0,9 Mio. EUR) gebildet.

Der Vorstand geht davon aus, dass mit diesen bilanziellen Maßnahmen umfassende und gleichzeitig ausreichende Vorsorge getroffen wird, um die Unternehmensgruppe erfolgreich neu auszurichten.

Das erste Halbjahr 2017 wird voraussichtlich mit einer Gesamtleistung (IFRS-Konzernzahlen) von ca. 4,4 Mio. EUR (Vorjahr 5,4 Mio. EUR) abgeschlossen. Das vorläufige operative Ergebnis (EBIT) beträgt voraussichtlich -1,5 Mio. EUR (Vorjahr +0,8 Mio. EUR).

Es ist geplant, den Geschäftsbericht mit den finalen Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2016 und den Zwischenbericht zum 30. Juni 2017 Ende August zu veröffentlichen.

Kontakt (mitteilende Person):

Jörg Polis Vorstandsvorsitzender

09.08.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: ifa systems AG Augustinusstraße 11 b 50226 Frechen Deutschland Telefon: +49 (0)2234 93367-0 Fax: +49 (0)2234 93367-30 E-Mail: info@ifasystems.de Internet: www.ifasystems.de ISIN: DE0007830788 WKN: 783078

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

600013 09.08.2017 CET/CEST

ISIN DE0007830788

AXC0138 2017-08-09/12:26