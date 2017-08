Weinfelden (ots) - Kein Torf mehr in Sackerden: Zusammen mit

Vertretern des Detailhandels, des Gartenbaus und der Erdenproduzenten

unterzeichnete Lidl Schweiz im Sommer 2017 eine Absichtserklärung mit

dem Bundesamt für Umwelt (BAFU). Durch den Verzicht auf Torf in

Sackerden setzt sich Lidl Schweiz für eine kontinuierliche Reduktion

des Torfeinsatzes in der Schweiz ein.



Das Torfausstiegskonzept des Bundesrats von 2012 sieht in einem

ersten Schritt vor, dass der vollständige Verzicht auf Torf durch

freiwillige Massnahmen der Branche angestrebt werden soll. In der für

diesen Zweck gebildeten Arbeitsgruppe, bestehend aus verschiedenen

Akteuren der Branche, war Lidl Schweiz von Anfang an dabei. Der

Smart-Discounter gehörte zu den Erstunterzeichnern der

Absichtserklärung und setzte sich zum Ziel, bis Ende 2019 jeglichen

Torf aus den Sackerden zu verbannen.



Hintergrund des Torfausstiegskonzepts ist der Widerspruch, dass in

der Schweiz die Moore seit 1987 zwar unter Schutz stehen und damit

kein Torf mehr abgebaut werden darf, es aber immer noch erlaubt ist,

Torf zu importieren.



Über Lidl Schweiz



Qualität, Frische und Swissness zeichnen das ausgewählte Sortiment

von Lidl Schweiz aus. Effizienz prägt die Welt von Lidl. Dies

garantiert das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und schafft die Basis

für gelebte Nachhaltigkeit, die allen etwas bringt. Lidl Schweiz

betreibt zwei Warenverteilzentren, das eine in Weinfelden (TG), das

andere in Sévaz (FR). Diese bedienen die über 110 Filialen in der

ganzen Schweiz, weitere Filialen werden in den nächsten Jahren

eröffnet. Das Unternehmen beschäftigt heute bereits über 3'000

Mitarbeitende - und monatlich kommen neue dazu.



