Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Bayer AG kauft den Gentechnikspezialisten Monsanto. Dieser Mega-Deal könnte die Zukunft der Landwirtschaft erheblich verändern. Doch zu wessen Gunsten? Die "planet e."-Dokumentation "Schöne neue Landwirtschaft?" am Sonntag, 13. August 2017, 16.30 Uhr, im ZDF setzt sich mit den Argumenten von Befürwortern und Kritikern dieser Fusion auseinander und zeigt, wie die Zukunft der Landwirtschaft im Spannungsfeld zwischen internationalen Agrarmultis und regionalem Ökolandbau aussehen könnte.



Während die einen vor allem Gefahren für die Sorten- und Artenvielfalt sowie die kleinbäuerliche Landwirtschaft in aller Welt sehen, preisen andere die vielfältigen Chancen, die sich aus gemeinsamer Forschung und Entwicklung ergeben könnten. Durch den Mega-Konzern entstünde eine nie dagewesene Marktbeherrschung im Saatgutsektor, befürchten Kritiker. Befürworter schätzen diese Gefahr eher gering ein, da die gentechnischen Methoden prinzipiell auch kleineren, mittelständischen Saatgutherstellern zur Verfügung stehen.



http://planete.zdf.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF



http://facebook.com/ZDF



Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121