Fehlausbruch im S&P und an der Nasdaq

Korrigiert der US-Markt?Auszug aus meinem Daily Update bei RIDEthebull: Im gestrigen Handel hatten die Bullen eine große Chance vertan. Sowohl der S&P, als auch die Nasdaq brachen aus der mehrtägigen Konsolidierung nach oben aus und die Rallye hätte eigentlich in vollen Zügen weitergehen sollen. Dennoch aber konnte das Niveau nicht gehalten werden und wir sahen deutliche Abschläge bis zum Handelsende. Beide Indizes legten einen glatten Fehlausbruch hin. Anbei die ChartsEine ähnliche Situation hatten wir vor rund einem Monat im DAX, als wir vor einem Abverkauf nach unten warnten. Könnte dies nun also der Startschuss zu einer Korrektur sein?Noch wollen wir nicht zu bärisch werden und warten, ob sich das Warnsignal von gestern auch bestätigt. Sollten wir weiteren Abverkaufsdruck nach unten bekommen, wäre dies die Gelegenheit noch weitere Short-Positionen in unserem Portfolio aufzubauen. Derzeit sind wir ja bereits Short auf die Nasdaq und dem Biotechsektor. Eventuell würden sich dann noch ein paar Einzelaktien hinzugesellen ...