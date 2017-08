Liebe Trader,

Seit Ausbruch der Kursnotierungen in der Tesla-Aktie über das Widerstandsniveau von rund 300,00 US-Dollar konnte sich das Wertpapier auf ein Verlaufshoch von 386,95 Euro in diesem Jahr hochschrauben. Anschließend erfolgte ein kurzfristiger Rücklauf, der zum einen nicht unbedingt unerwartet kam, aber relativ heftig ausfiel. Seitdem befindet sich das Papier von Tesla aber wieder in einer eindeutigen Erholungsbewegung und läuft zielstrebig zu seinen Jahreshochs weiter aufwärts. Kurzfristig ergibt dadurch Aufwärtspotential zu den letzten größeren Hochs, darüber hinaus kann sogar noch weiteres Kurspotential freigesetzt werden und macht ein Long-Investment durchaus attraktiv.

Long-Chance:

Alle Zeichen in der Tesla-Aktie stehen auf eine weitere Erholung, die in den kommen Wochen zunächst auf das Niveau von 386,95 US-Dollar aufwärts reichen sollte. Bei anhaltender Stärke wäre sogar binnen Monatsfrist ein Test der Marke von sogar 420,00 US-Dollar denkbar und kann bestens über ein entsprechendes Long-Investment nachgehandelt werden. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch unterhalb der Marke von 335,50 US-Dollar aufhalten, darunter ist nämlich mit einem Test der Hochs aus 2014 bei 291,42 US-Dollar zu rechnen. Signifikant eintrüben würde sich das Chartbild jedoch erst unterhalb der Marke von rund 280,00 US-Dollar, dann ist nämlich ein Wiedereintauchen in die vorherige Seitwärtsspanne zu erwarten.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 365,22 US-Dollar

Kursziel: 386,95 / 420,00 US-Dollar

Stopp: < 335,50 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 29,72 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Tesla Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 365,22 US-Dollar; 12:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

