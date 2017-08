Die ausufernde Rhetorik zwischen Pjöngjang und Washington wird von den Märkten ernst genommen. Die Auswirkungen halten sich noch in Grenzen. Doch die Nachfrage nach sicheren Investmenthäfen wie Gold nimmt zu.

Das Säbelrasseln zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-Un bringt Volatilität zurück in den Markt. Mit den Asiatischen Börsen verliert auch der Deutsche Aktienindex DAX am Mittwoch knapp ein Prozent. Auch der europäische Index Euro Stoxx 50 verliert seinen Höchststand in der laufenden Woche (-1,3 %). Kim Jong-Un droht mit einem militärischen Angriff auf die US-Basis Guam. Trump hatte zuvor angekündigt, weitere Drohungen aus Nordkorea würden von den USA "mit Feuer und Wut" begegnet.

Den vollständigen Artikel lesen ...