Seit Ausbruch der Kursnotierungen in der Tesla-Aktie über das Widerstandsniveau von rund 300,00 US-Dollar konnte sich das Wertpapier auf ein Verlaufshoch von 386,95 Euro in diesem Jahr hochschrauben. Anschließend erfolgte ein kurzfristiger Rücklauf, der zum einen nicht unbedingt unerwartet kam, aber relativ heftig ausfiel. Seitdem befindet sich das Papier von Tesla aber wieder in einer eindeutigen Erholungsbewegung und läuft zielstrebig zu seinen Jahreshochs weiter aufwärts. ... (Rafael Müller)

