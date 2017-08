DAX - Abwärtswelle nach erneutem Scheitern der Bullen

Henry Philippson,

der DAX® bringt in den vergangenen 24 Stunden die avisierte Abwärtswelle. Nach der ersten Verkaufswelle in den Minimalzielbereich "12.190 bis 12.210 Punkte" gab es eine 100 Punkte-Erholung, die heute Morgen von einer neuen impulsiven Verkaufswelle abgelöst wird. Der Auslöser für die neuen Abgaben heute Morgen ist in der verschärften geopolitischen Situation zu suchen.

Das kurzfristige Chartbild bleibt weiter klar bärisch zu interpretieren, den Bullen gelang erneut kein Ausbruch über die genannte Marke bei 12.325 Punkten. Probiert haben Sie es, sind aber erneut gescheitert. Mutigen Händlern ergab sich gestern Nachmittag ein exzellentes Chance-Risiko Verhältnis auf der Shortseite. Nach der 150 Punkte-Bewegung heute Vormittag ist das CRV auf aktuellem Niveau natürlich weitaus weniger attraktiv. Wer nicht short positioniert ist sollte besser auf eine Erholung warten, für Longpositionen besteht weder aus fundamentaler noch aus charttechnischer Sicht ein Anlass.

DAX® in Punkten 1-Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 21.07.2017 - 09.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2012 - 09.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

