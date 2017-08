NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Uniper nach Zahlen von 19,70 auf 20,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kraftwerkbetreiber habe mit einer Dividendenerhöhung überrascht, schrieb Analyst Nicholas Ashworth in einer Studie vom Mittwoch. Optimistische Aussagen habe es auch mit Blick auf den Barmittelfluss und die Aussichten am Energiemarkt gegeben./tih/edh

Datum der Analyse: 09.08.2017

ISIN DE000UNSE018

AXC0156 2017-08-09/13:35