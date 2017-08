Riedlingen (ots) -



Ohne Spitzenabi zum Traumberuf? Aktuell suchen wieder Tausende Abiturienten verzweifelt nach einem Studienplatz oder warten voller Hoffnung und Sorge auf den Brief der ZVS. Denn der Numerus Clausus erschwert Studieninteressierten immer häufiger den sofortigen Start ins Studium. Lange Wartezeiten drohen. Die staatlich anerkannte SRH Fernhochschule - The Mobile University bietet mit den frei zugänglichen Psychologie-Studiengängen eine sofortige Alternative zum Präsenzstudium.



Hoher NC und jahrelange Wartezeiten an den Unis: Traumstudiengänge für viele unerreichbar



Wer heutzutage kein Spitzenabitur mehr hat, greift mit Berufswünschen wie Arzt, Psychologe oder Tierarzt fast schon nach den Sternen. Beispiel Psychologie: An der Freien Universität Berlin lag der Numerus Clausus für den Bachelor Psychologie im Wintersemester 2016/17 bei 1,0. An der LMU München bei 1,3. Wer sich nicht gleich von den NC-Werten entmutigen lässt, der muss sich auf teilweise lange Wartezeiten einstellen. Im Wintersemester 2016/17 betrug die Wartezeit für einen Studienplatz für den Bachelor Psychologie an der Universität München 22, an der Universität Leipzig sogar 24 Wartesemester bei einem NC von 1,1 - das sind elf, beziehungsweise zwölf Jahre!



Die Angst der Studienanwärter ist verständlich und nachvollziehbar, jahrelang auf einen Studienplatz zu warten, und diesen letztendlich nicht zu bekommen oder aufgrund von Altersgrenzen nicht mehr annehmen zu können. Diese extreme Situation trifft nicht länger nur auf die bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengänge wie Medizin, Pharmazie und Psychologie zu. Der neueste NC-Check des CHE Centrums für Hochschulentwicklung zeigt, dass im kommenden Wintersemester 2017/18 42,4 Prozent aller Studiengänge zulassungsbeschränkt sind - Tendenz weiter steigend.



Suche nach Alternativen: Direkteinstieg in das Wunschstudium mit einem Fernstudium



Eine echte Alternative zu Numerus Clausus und langen Wartezeiten, insbesondere beim Bachelor-Studiengang Psychologie, bietet die SRH Fernhochschule - The Mobile University. Für ein Studium an der staatlich akkreditierten Fernhochschule müssen Studienanwärter nicht warten: Ein Direkteinstieg ist sofort und jederzeit möglich.



"Wir an der Mobile University sind davon überzeugt, nicht ein 1er-Abitur macht einen guten Psychologen aus, sondern ein erstklassiges Studium. Deshalb haben wir an der SRH Fernhochschule bewusst auf einen Numerus Clausus (NC) bei unserem Psychologie-Bachelor verzichtet", sagt Prof. Dr. Manfred Mühlfelder, Studiengangsleiter für Psychologie (B.Sc.) und Angewandte Psychologie mit Schwerpunkt Wirtschaft (M.Sc.) bei der SRH Fernhochschule.



Entsprechend können Studieninteressierte mit einer Hochschulberechtigung oder ausreichender Berufserfahrung jederzeit ein Bachelorstudium Psychologie oder Wirtschaftspsychologie beginnen. Auf das Fernstudium bleiben die Studierenden keineswegs begrenzt, erklärt Mühlfelder: "Sollten sich Psychologie-Studierende während ihres Studiums doch dazu entschließen, an eine Uni zu wechseln, so sind sie bestens vorbereitet. Denn die abgeschlossenen Module in den psychologischen Grundlagenfächern können sie an einer Präsenzhochschule problemlos anerkennen lassen." Ein Fernstudium Psychologie ist somit eine gleichwertige Alternative zu einem Psychologiestudium an einer Präsenzuniversität und bietet Studieninteressierten die Möglichkeit, ihre wertvolle Zeit nicht mit Warten zu verschwenden.



Psychologie im Fernstudium studieren und gleichzeitig Berufserfahrung sammeln



Ein Fernstudium bietet gegenüber dem Präsenzstudium grundsätzlich viele Vorteile. Das Studium an der Mobile University ist so konzipiert, dass es neben dem Beruf, der Ausbildung oder auch während der Elternzeit absolviert werden kann. Das flexible Mobile-Learning-Konzept der SRH Fernhochschule ermöglicht den Zugriff auf die qualitativen Lehr- und Lerninhalte sowie die umfassende Betreuung der Studierenden zu jederzeit und von überall aus über das Internet. Deshalb gilt die Fernhochschule auch als eine der profiliertesten, modernsten und beliebtesten Fernhochschulen. "Wir sind sicher, dass unser Ruf als Qualitätsführer im Fernstudienmarkt und unsere Qualität bei Lehre und Betreuung Studierende davon überzeugt, ihr komplettes Psychologie-Studium an der SRH Fernhochschule - The Mobile University zu absolvieren", ist Mühlfelder überzeugt.



