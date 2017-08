London - E.ON-Aktienanalyse von Analyst Mark Lewis von Barclays: Mark Lewis, Analyst von Barclays, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF). Die Halbjahreszahlen des Düsseldorfer Versorgers hätten die Markterwartungen klar übertroffen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.

