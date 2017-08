Die Aktie von Borussia Dortmund erreicht den höchsten Stand seit 2001. Das liegt vor allem an Ousmane Dembélé. Aktionäre warten gespannt, ob der Shootingstar für eine kaum vorstellbare Rekordsumme nach Spanien wechselt.

Bleibt er oder geht er? Die Spekulationen um einen möglichen Rekordtransfer von Borussia Dortmunds Shootingstar Ousmane Dembélé zum FC Barcelona wirken sich auch auf den Börsenkurs des Fußballklubs aus: Ein BVB-Anteilsschein kostete am Mittwochmittag zwischenzeitlich 6,60 Euro - so viel wie zuletzt vor 16 Jahren. Das Papier ist bei Aktionären schon länger gefragt, die Gerüchte über den möglichen Rekordtransfer hatten die Aktie in den vergangenen Tagen noch einmal kräftig getrieben. Am Nachmittag büßte sie weite Teile ihrer Gewinne allerdings wieder ein.

Medienberichten zufolge verhandelt eine Delegation aus Barcelona mit den Verantwortlichen der Borussia über einen Wechsel Dembélés nach Spanien. Die Ablöse soll demnach zwischen 120 und 150 Millionen Euro liegen. Für den BVB wäre der sportliche Verlust zwar immens und nicht zu kompensieren. Gleichwohl hätte der Verein, der den Franzosen im Sommer 2016 für 15 Millionen Euro von Stade Rennes verpflichtet ...

