Nordkorea-Konflikt bereitet große Sorgen

DAX erneut im Minus

- von Holger Scholze, Börse Stuttgart TV Nachrichtenredaktion -

Die wachsenden Spannungen zwischen den USA und Nordkorea belasten heute den Aktienmarkt. So rutschte der DAX bisher um 1,5 Prozent auf 12.111 Punkte ab. Besonders heftig erwischt es die Banken. Commerzbank und Deutsche Bank geben um mehr als vier Prozent nach.

US-Präsident Donald Trump hatte Nordkorea für den Fall weiterer Provokationen mit "Feuer, Wut und Macht" gedroht, wie es die Welt noch nie gesehen habe. Die Führung in Pjöngjang drohte ihrerseits mit einem Präventivschlag auf die rund 3.400 km entfernte US-Pazifikinsel Guam, auf der sich auch eine Militärbasis befindet.

Die Heftigkeit der Formulierungen in dem Konflikt nimmt zu. Dadurch sind auch viele Börsianer beunruhigt. Nordkorea hatte zuletzt immer wieder Raketentests durchgeführt und damit gegen UN-Resolutionen verstoßen. Mittlerweile gehen Experten davon aus, dass einige der Flugkörper, welche auch mit nuklearen Sprengköpfen bestückt werden könnten, amerikanisches Festland erreichen würden.

Zahlen aus dem DAX

Die Münchener Rück konnte mit ihrem Quartalsbericht kaum punkten. Die Aktien liegen bei 181,00 Euro mit 2,7 Prozent im Minus.

Der Energieversorger E.on meldete einen Gewinnrückgang, der geringer ausfiel als erwartet. Die Aktien notieren kaum verändert bei 8,90 Euro.

Continental legen nach Kaufempfehlung zu

Die Analysten der Deutschen Bank haben ihre Empfehlung für die Continental-Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Außerdem wurde das Kursziel von bisher 200 auf 230 Euro angehoben. Die Papiere verteuerten sich heute entgegen dem allgemeinen Markttrend um 0,4 Prozent auf 190,75 Euro.

Börse Stuttgart TV

Tesla und BMW haben Zahlen vorgelegt. Beide Unternehmen konnten durchaus überzeugen, allerdings mit einem durchaus unterschiedlichen Zahlenwerk. Wer gibt aktuell mehr Gas? Wo läuft es derzeit besonders rund? Norbert Paul sprach darüber im Interview bei Börse Stuttgart TV.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-vid eos/boerse-stuttgart-tv/?video=14342

Euwax Sentiment Index

Der Euwax-Sentiment-Index lag am frühen Nachmittag im positiven Bereich. Die Mehrheit der kurzfristig orientierten Derivateanleger setzte in dieser Phase also mit Hebelprodukten auf steigende Notierungen des DAX.

Trends im Handel

Knock-out-Calls auf die Aktien von Beiersdorf wurden heute verkauft. In den vergangenen Tagen waren die Scheine nach der Empfehlung eines Börsenbriefes noch stark gefragt. Heute kamen hier aber zahlreiche Stop-loss-Orders zur Ausführung.

Knock-out-Calls auf Dürr sind weiterhin gesucht. Händlern zufolge seien auch diese Scheine von einem Börsenbrief empfohlen worden.

Nach der Vorlage von Geschäftszahlen liegen die Aktien von Symrise aktuell bei 59,29 Euro mit 0,1 Prozent im Minus. An der Euwax wurden heute viele Knock-out-Calls auf den Duft- und Aromenhersteller gesucht.

Call-Optionsscheine auf die Aktien von Tencent Holdings sind weiterhin gefragt. Händlern zufolge seien die Produkte schon vor mehreren Tagen von einem Börsenmagazin zum Kauf empfohlen worden.

Calls auf E.on und Alibaba waren heute eher auf der Verkaufsseite zu finden.

Disclaimer: Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

