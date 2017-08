Wir haben den heute veröffentlichten Bericht der PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3) über das erste Halbjahr zum Anlass genommen, uns den Gesundheitszustand des Aachener BioTech-Unternehmens nochmals genauer anzuschauen.

Dabei darf schon einmal vorweggenommen werden: PAION hatte im Gegensatz zu zwei anderen deutschen BioTechs keine Hiobsbotschaft zu überbringen. Ganz akut hat es MOLOGEN erwischt. Das Unternehmen musste gestern Abend in Verbindung mit einer Studie schlechte Kunde in Sachen "Lefitolimod" geben. Wenig rosig sieht es insgesamt auch bei Epigenomics aus. Die Auswirkungen der gescheiterten Übernahme bleiben mit Veröffentlichung der Zahlen für die ersten sechs Monate weiterhin zentrales Thema.

Vor allem der MOLOGEN-Crash, die Aktie stürzte am Morgen in der Spitze um rund -25% ab, hat auch der PAION-Aktie heute bisher einen negativen Drive gegeben: Der Kurs fiel wieder unter die psychologisch wichtige 3 EUR-Marke und notiert aktuell bei 2,898 EUR (09.08.2017 / 16:10 Uhr) mit -4,26% im Minus.

Kurzfristig betrachtet natürlich nicht schön, aber auf Sicht der nächsten 16 Monate gesehen völlig belanglos. Denn spätestens 2018 könnte es zu einem nachhaltigen Erwachen der PAION-Aktie aus der Narkose der vergangenen drei Jahre kommen. Seit Anfang April 2014 schaffte es das Papier nicht mehr, einen Handelstag über einem Kursniveau von 3,31 EUR abzuschließen. Damit könnte jedoch bald Schluss sein. Wichtige Ereignisse rücken näher und könnten nächstes Jahr den Kurs stark beeinflussen.

Einreichung US-Zulassungsantrag im zweiten Halbjahr 2018 erwartet

Wie es in der heutigen Meldung zu den Halbjahreszahlen 2017 heißt, soll der Zulassungsantrag für Remimazolam in den USA nach jetzigem Stand durch den US-Lizenzpartner COSMO Technologies Ltd., einer Tochter der Cosmo Pharmaceuticals N.V., im zweiten Halbjahr 2018 eingereicht werden.

Grundlage dafür war, dass PAION im ersten Halbjahr 2017 weitere sehr wichtige Meilensteine erreichen konnte: So wurde im Juni 2017 zuletzt die zweite pivotale Phase-III-Studie in der Kurzsedierung bei Bronchoskopie-Patienten erfolgreich abgeschlossen.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...