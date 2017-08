Zürich (ots) - Die Wanna-Cry-Hacker haben Bitcoins im Wert von

mehreren Tausend Franken in die weniger bekannte Kryptowährung Monero

gewechselt. Dafür nutzten die Cyberkriminellen den Service der Zuger

Krypto-Wechselstube Shapeshift, wie das Unternehmen gegenüber der

«Handelszeitung» bestätigt. «Die Wanna-Cry-Hacker haben die

Nutzungsbedingungen missachtet und einen Teil der erbeuteten Bitcoins

via Shapeshift gewaschen», so eine Sprecherin.



Im Mai legte der Wanna-Cry-Virus Tausende Rechner lahm. Das

Schadprogramm verschlüsselte Dateien und forderte den Nutzer auf,

einen bestimmtem Betrag in der Kryptowährung Bitcoin zu zahlen, damit

die Datensperre aufgehoben wird. So kamen rund 150'000 Franken

zusammen.



Shapeshift arbeitet nun mit der Polizei zusammen. «Wir assistieren

den Strafverfolgungsbehörden, die im Wanna-Cry-Fall ermitteln», sagt

die Sprecherin. Weil die Untersuchung noch laufe, kann Shapeshift

keine weiteren Angaben darüber machen, mit welchen Behörden das

Unternehmen genau zusammenarbeitet. Im Wanna-Cry-Fall ermitteln

kantonale Behörden.



Shapeshift hat die betroffenen Bitcoin-Konten gesperrt. «Wir haben

Massnahmen ergriffen und sämtliche mit Wanna Cry assoziierten

Bitcoin-Adressen auf eine Blacklist gesetzt», sagt die Sprecherin.

Sie ergänzt: «Alle Transaktionen, die über Shapeshift gemacht werden,

sind 100 Prozent transparent.»



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten sie unter Tel: 058 269 22 90