Zürich (ots) - Der deutsche Touristik-Investor Horst Rahe plant

ein weiteres Hotel in Zürich: «Neben dem A-ja Resort plane ich ein

Henri-Hotel in der Stadt. Einen Betrieb ähnlich jenen Häusern in

Hamburg und Berlin, die Kurz- und Langzeitgäste zusammenbringen»,

sagt der 78-Jährige im Interview mit der «Handelszeitung». Ein Letter

of Intent für das Hotel in einem ehemaligen Zürcher Bürogebäude

stehe. In den Schweizer Städten passiere Neues, «dort laufen die

Geschäfte».



Pessimistisch ist Rahe hingegen für den Schweizer Bergtourismus.

Auch der stärkere Euro ändere nichts daran, dass die Lage schwierig

bleibe. «Investitionsstau sowie Kosten und Preise, die weiterhin zu

hoch sind» nennt der Unternehmer als Gründe, weshalb er kein Comeback

des wichtigsten Ausland-Quellmarktes sieht: «Die deutschen Gäste

werden nicht zurückkommen.» An der Währungsfront brauche es viel

grössere Bewegungen, damit man einen Effekt sehen würde: Erst ab

einem Franken-Euro-Kurs von 1,40 Franken würde sich Besserung

abzeichnen - «aber das wird eine Illusion bleiben».



Rahes hochklassiges Hotel Paradies in Ftan machte zuletzt

Schlagzeilen, weil der Unternehmer dort ein All-inclusive-Modell

einführt. Das sei aber lediglich «ein Schnupperkurs für etwas

komplett Neues, das danach kommt». Konkret plant Rahe, das Hotel ab

Ende Dezember in einen Member-Club zu überführen: «Gegen eine

einmalige Eintrittsgebühr von 10'000 Franken wird man Member.»

Maximal 200 Mitgliedschaften für jeweils zwei Personen würden

angestrebt. Über eine zusätzliche Jahresgebühr, die von 8500 bis

13'000 Franken reicht, erhalten Mitglieder eine All-inclusive-Woche

im Club «Il Paradis». Der Schritt werde unter anderem gemacht, weil

weniger Hotel-Stammgäste nachwachsen würden. Und «mit dem

Member-Ansatz können wir uns auch von Online-Oligarchen wie

Booking.com lösen», sagt Rahe.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten sie unter Tel: 058 269 22 90